Bush: Klart bevis for russisk innblanding i det amerikanske valet

utenriks

– Det er ganske klart bevis for at russarane blanda seg inn, sa Bush under eit besøk I Abu Dhabi torsdag, der han deltok på eit møte i regi av den amerikanske økonomi-tankesmia Milken Institute.

Bush la til at det ikkje er klart om «innblandinga» til Russland påverka valet direkte, men han sa at det er opplagt at russarane prøvde.

– Det er problematisk når ein annan stat blandar seg inn i valsystemet vårt. Demokratiet vårt er berre så godt som folkets tillit til valresultatet, sa Bush.

Amerikansk etterretning har konkludert med at Russland blanda seg inn i valet for å hjelpe dåverande presidentkandidat Donald Trump til makta. Det går no føre seg ei rekke separate granskingar for å slå fast om valkampstaben til Trump hjelpte russarane i dette forsøket.

Trump har gjentatte gonger avvist alle former for samarbeid med Russland for å påverke det amerikanske presidentvalet.

Bush sa også at den russiske presidenten Vladimir Putin driv med «nullsum-spel. Han går ikkje rundt og tenkjer «korleis kan vi begge vinne?». Han tenkjer berre: «Korleis kan eg vinne og du tape?».

– Grunnen til at Putin gjer dette er fordi han er uroleg over fallet til Sovjetunionen. Derfor går mange av utspela hans ut på å rette opp att hegemoniet, sa Bush, som understreka behovet for å støtte Nato og andre alliansar USA deltar i.

– Putin dyttar stadig på for å finne svakheiter. Derfor er Nato svært viktig, sa Bush.

(©NPK)