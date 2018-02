USA ønsker dialog med Taliban

utenriks

Viseutanriksminister John Sullivan sa dette til Senatets utanrikskomité då han returnerte til USA etter eit besøk i Kabul. Han fortalde at dei afghanske leiarane «støtta vår framgangsmåte», og lova å legge forholda til rette for å få Taliban til forhandlingsbordet.

– Vi håpar at også Pakistan vil bidra til å overtyde Taliban om å inngå fredssamtalar, seier viseutanriksministeren.

Då president Donald Trump la fram Afghanistan-strategien sin i august, sa han at han heldt døra open for forhandlingar med Taliban. Men etter angrepa i Kabul i januar, der over 100 menneske vart drepne, har han sagt at forhandlingar er uaktuelt.

– Vi vil ikkje forhandle med Taliban. Dei drep uskuldige menneske. Det vil kanskje finnast rom for samtalar på sikt, men det er lenge til, sa Trump.

Då Sullivan vart konfrontert med Trumps ståstad, sa han at utsegna var ein reaksjon på dei grufulle handlingane som hadde skjedd.

– Store delar av Taliban er ikkje interessert i å forhandle, og det kan ta lang tid før dei er klare for forhandlingar. Men nokre grupper har ein plass ved bordet, sa Sullivan.

