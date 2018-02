UD ber nordmenn vere varsame på Maldivane

utenriks

Det oppdaterte reiserådet kom onsdag, to dagar etter at president Abdulla Yameen erklærte ein 15 dagar lang unntakstilstand.

Det gjorde han etter at han hadde nekta å rette seg etter ein ordre frå høgsteretten i landet om å setje fri politiske fangar.

Kort tid etter storma soldatar høgsterettsbygningen og arresterte to dommarar. Deretter ombestemte dei tre attverande høgsterettsdommarane seg og oppheva ordren.

Den 80 år gamle opposisjonsleiaren Maumoon Abdul Gayoom vart òg arrestert måndag etter at han hadde tatt til orde for at presidenten må gi frå seg makta. Gayoom styrte Maldivane i 30 år fram til det første demokratiske valet i øystaten i 2008. Han er halvbroren til den sitjande presidenten.

Både USA og Storbritannia har reagert kraftig på utviklinga og har bedt presidenten oppheve unntakstilstanden og følgje ordren frå høgsteretten. Amnesty International åtvarar styresmaktene mot å bruke unntakstilstanden som påskot for å kneble opposisjonen.

Ordren frå høgsteretten bana veg for at ekspresident Mohamed Nasheed skal kunne stille til val når Yameens periode går ut seinare i år.

(©NPK)