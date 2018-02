Forskarar oppdaga ny planteetande dinosaur

utenriks

Skjelettet vart funne i ørkenen, og forskarane håper det berre er det første av mange nye oppdagingar.

– Det er som med alle økosystem, der ein finn ei løve finnes det også ein sjiraff. Vi har no funnet sjiraffen, men kvar er løva, spør Hesham Sallam, leiar for utgravingsteamet og Mansura universitetets senter for paleontologi.

Dinosauren, som har fått namnet «Mansourasaurus Shahinae» etter universitetet, minner svært om andre langhalsar funne i Europa frå same periode.

Forskarane meiner funnet kan gi innsikt i ein veldig interessant tidsperiode på det afrikanske kontinentet, 30 millionar år før dinosaurane vart utrydda for om lag 70–80 millionar år sidan. Det er den første dinosauren som blir funnen frå denne tidsperioden i Afrika.

