Wall Street fell frå start

Tre minutt etter opninga hadde Dow Jones-indeksen sokke 1,1 prosent.

Den breiare samansette S & P 500-indeksen fall med 1,2 prosent i opningsminutta, og det teknologitunge Nasaq hadde ein nedgang på 0,9 prosent.

Dow Jones-indeksen enda måndag med ein nedgang på så mykje som 4,6 prosent. Sidan rekordnivået 26. januar har Dow Jones falle 10 prosent.

Forventningane om auka renter i USA blir framheva som årsak til børsfallet. Men det treng ikkje vere så dramatisk som det ser ut, meiner analytikarar.

– Vi kan kalle dette ei korrigering av marknaden. Eg trur ikkje vi står overfor ei storstilt panikkbølgje, seier Jean-Laurent Bonnafe i BNP Paribas.

– Objektivt sett er det slik at forholda ikkje ligg til rette for eit realt krasj. Frå ein økonomisk ståstad er alt uendra. Tvert imot, dei siste indikatorane stadfestar biletet av at den globale økonomien er robust, seier Vincent Juvyns ved JPMorgan AM.

