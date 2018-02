Storbritannia vurderer å gi suffragettene nåde

utenriks

Innanriksminister Amber Rudd seier ho skal «sjå på» sakene til dei kvinnene som vart straffeforfølgde under suffragette-kampanjane for 100 år sidan.

Suffragettene brukte offentlege protestar, sivil ulydnad og – ved visse høve – vald i likestillingskampen. 1.300 aktivistar vart arresterte, og mange vart fengsla. Enkelte vart tvangsfôra da dei sveltestreika.

– Det er juridisk komplisert, fordi det å nådegi slikt som eldspåsetjing og vald er ikkje så enkelt som folk trur, seier Rudd.

Jeremy Corbyn, leiar i Labour-partiet, sa i samband med markeringa at han vil gi suffragettene nåde og «gi ei offisiell unnskyldning for forfølginga».

Statsminister Theresa May har nytta hundreårsjubileet til å oppmode til sakleg ordskifte i politikken. Ho fryktar at kvinner vegrar seg for å delta i politikken i dag på grunn av hets og sjikane.

– I det 21. hundreåret er det uakseptabelt at kvinner blir møtt med truslar og hets fordi dei tør å uttrykkje politiske meiningar, seier May.

