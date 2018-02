Situasjonen spissar seg til på Maldivane

utenriks

Politiet opplyste om arrestasjonane av Abdulla Saeed og Ali Hamid på Twitter tysdag morgon. I tillegg til dei to dommarane skal også ein annan offentleg tilsett vere arrestert. Kva dei er sikta for, er førebels uklart.

Dei tre vart arresterte etter at soldatar trengde seg inn i høgsterettsbygninga i Male, der dommarane hadde søkt tilflukt.

Ekspresident arrestert

Også den 80 år gamle opposisjonsleiaren Maumoon Abdul Gayoom er arrestert. Gayoom styrte Maldivane i 30 år inntil øystatane heldt sitt første demokratiske val i 2008 og er halvbroren til den noverande presidenten, Yameen Abdul Gayoom.

Gayoom, som har tatt til orde for at halvbroren må gi frå seg makta, vart arrestert i heimen sin i hovudstaden Male måndag, ifølgje dottera.

Vekkjer reaksjonar

Maldivanes hardt pressa president erklært måndag unntakstilstand i øystaten dei neste 15 dagane. Dette gir sikkerheitsstyrkane omfattande fullmakter til å arrestere mistenkte utan å stille dei for ein domstol, noko blant anna USA har reagert kraftig på.

– Vi er skuffa og bekymra over utviklinga, sa talsperson Heather Nauert i det amerikanske utanriksdepartementet måndag.

Også Storbritannias utanriksminister Boris Johnson ber Yameen oppheve unntakstilstanden og følgje ordrane til høgsterett.

– Vi er djupt bekymra, heiter det i ei fråsegn frå Johnson.

Opptøyar

Maldivane er ramma av ei politisk krise som har tilspissa seg sidan Yameen nekta å føye seg etter ein ordre frå høgsterett om å sette frie politiske fangar. Blant dei er ekspresident Mohamed Nasheed.

Nasheed, som var den første folkevalde leiaren i landet, vart dømt til 13 års fengsel i ein kontroversiell rettsprosess i 2015, men fekk sidan asyl i Storbritannia. Han ber folk sette seg imot det han kallar ein rettsstridig unntakstilstand.

Høgsterettsavgjerda førre veke bana veg for at Nasheed skal kunne vende tilbake frå eksil og stille til val når Yameens presidentperiode går ut seinare i år. Domstolen sette også inn igjen tolv folkevalde som var blitt sparka ut av nasjonalforsamlinga etter at dei skifta side og slutta seg til opposisjonen.

(©NPK)