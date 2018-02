Kristen presidentkandidat vidare til andre runde av presidentvalet i Costa Rica

utenriks

Fabricio Alvorado er sterkt imot likekjønna ekteskap, mens mannen som blir motkandidat i andre runde, Carlos Alvorado, er den einaste av dei 13 presidentkandidatane som er for.

Dei to har same etternamn, men er ikkje i slekt. I første valrunde søndag fekk Fabricio Alvorado 24,8 prosent av stemmene, mens Carlos Alvorado fekk 21,6 prosent.

Andre runde skal etter planen haldast 1. april.

Forretningsmannen og den erfarne politikaren Antonio Alvarez enda med 18,8 prosent av stemmene og erkjente natt til måndag nederlag.

– Eg må innrømme at eg ikkje føresåg at Fabricio kunne gå frå 3 prosent til 26 prosents oppslutning på tre veker. Det er noko eg aldri tidlegare har opplevd i mi lange politiske karriere, seier Alvarez.

Ut mot menneskerettsdomstol

Alvarado, som er evangelisk kristen, kan truleg takke debatten om likekjønna ekteskap for sigeren i første runde. Han seglde opp som favoritt etter at han fordømte oppfordringa frå den interamerikanske menneskerettskommisjonen om at Costa Rica bør anerkjenne likekjønna ekteskap og la homofile få adoptere barn.

Alvorado skuldar domstolen for å ha krenkt suvereniteten til landet, og har antyda at han vil trekkje Costa Rica frå domstolen, som har medlemmer frå heile det amerikanske kontinentet, samtidig som hovudsetet ligg i Costa Ricas hovudstad San José.

Kristent og konservativt

Costa Rica er eit relativt velståande sentralamerikansk land, og befolkninga er stort sett konservativ.

Ei nyleg meiningsmåling viser at to av tre veljarar er imot likekjønna ekteskap. Eit fleirtal av befolkninga er katolikkar, mens eit aukande tal er evangelisk kristne.

Alvorados motstandar i andre runde har vore arbeidsminister i regjeringa til noverande president Luis Guillermo Solis. Truleg har han sanka stemmer frå mange liberale veljarar ettersom han gjekk ope ut og støtta likekjønna ekteskap under valkampen.

(©NPK)