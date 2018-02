Kjelder: USA flyttar soldatar ut av Irak

utenriks

Fleire vestlege personar som er på mellombelse oppdrag i Irak, seier til nyheitsbyrået AP at tilbaketrekkinga er i gang.

Ein av journalistane til byrået på militærbasen Al-Asad har sett troppeforflyttingar som tyder på det same. Ein irakisk tenestemann, som ikkje ønsker å bli namngitt, seier Irak og USA har inngått ein førebels avtale om at 60 prosent av dei amerikanske styrkane i landet skal trekkjast ut.

Det vil i så fall bety at rundt 4.000 soldatar vil bli igjen, hovudsakleg for å trene irakiske soldatar.

Masseøydeleggingsvåpen

Tilbaketrekkinga har vore venta etter at Iraks regjering erklærte siger over den ytterleggåande islamistgruppa IS i desember. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa same månad at den USA-leidde koalisjonen i Irak og Syria var i ferd med å trappe ned og avslutte kampoperasjonane.

USA invaderte Irak i 2003, og grunngav offensiven med at diktatoren Saddam Hussein hadde masseøydeleggingsvåpen. Dette viste seg å ikkje stemme.

IS

Fire år seinare var det 170.000 amerikanske soldatar i landet. Talet vart deretter trappa ned, og i 2011 vart det opplyst at USA hadde trekt seg heilt ut.

I 2014 tok IS storbyen Mosul og betydelege landområde i Irak i ein lynoffensiv. Analytikarar påpeikte at gruppa hadde oppstått delvis som følgje av ustabiliteten i kjølvatnet av USAs invasjon elleve år tidlegare. Etter dette vart USAs nærvær i landet igjen trappa opp, og USA-leidde luftstyrkar har bidratt i kampen mot IS.

