Tre opprørarar drepne i Colombia

Tenestemenn bekreftar torsdag at dei tre vart drepne i eit angrep mot ein leir nordvest i landet måndag. Bombeangrepet var ein del av ein større offensiv som president Juan Manuel Santos gav ordre om etter ei rad angrep mot politistasjonar den siste tida. ELN – Folkets frigjeringshær – har fått skulda for angrepa, som har kosta fleire politimenn livet.

Angrepet måndag mot leiren i nærleiken av grensa mot Panama er endå eit tilbakeslag for fredsprosessen i landet, som er sett på hald inntil vidare. Ei gruppe som representerer urbefolkninga, skuldar militæret for å såra eit uskuldig barn i angrepet. Leiaren for dei væpna styrkane i landet hevdar på si side at barnet var rekruttert av ELN og seier ingen sivile vart såra.

Måndag fraus Santos forhandlingane med ELN, og fleire fryktar at angrepa den siste tida kan føre til at den væpna konflikten i landet blussar opp igjen. Landet var på veg mot fred etter at regjeringa og FARC, den største geriljaen, vart einige om ein fredsavtale i 2016. FARC har lagt ned våpena og blitt omdanna til eit politisk parti.

FN overvakar fredsprosessen, som har som mål å få slutt på over eit halvt hundreår med væpna konflikt.

