Syriske kurdarar ber Tyskland stoppe Tyrkia

utenriks

– Tyrkia har brukt tyske stridsvogner til vilkårleg granateld mot sivile og utsletting av landsbyar i Afrin, seier den lokale tenestemannen Suleiman Jafaar.

– Vi ber den tyske regjeringa legge så mykje press som i det heile mogleg på den tyrkiske regjeringa for å stanse bruken av stridsvogner til å drepe befolkninga i Afrin, seier han.

For to veker sidan innleidde Tyrkia ein militæroffensiv mot området som er kontrollert av den kurdiske militsen YPG, som tyrkarane reknar som ein terrororganisasjon. I andre delar av Syria er YPG ein av USAs allierte i kampen mot IS.

Kurdarane har lasta opp bilde av barn som skal vere maltraktert av granateld frå tyskprodusert stridsvogner.

– Kvinnene og barna i Afrin kjempar ikkje langs fronten. Dei blir trefte av artilleri mens dei søkjer tilflukt, eller er heime, seier Jafaar.

Tysklands utanriksminister Sigmar Gabriel sa 25. januar at landet utsette å bestemme seg for om Tyrkia skal få oppgradert sine stridsvogner. Oppgraderinga skal blant anna beskytte Leopard 2-stridsvognene betre mot landminer. Saka har blitt betent i Tyskland etter at det vart kjent at stridsvognene blir brukte i offensiven mot kurdarane i Afrin.

Det norske Forsvaret kjøpte 52 brukte Leopard 2 frå Nederland i 2005.

(©NPK)