Semje om ulvekontroll i tyske regjeringsforhandlingar

Forhandlingane har denne veka gått føre seg til langt på natt. Fredag kunne det tyske nyheitsbyrået DPA melde at dei to høgrepartia CDU/CSU og det sosialdemokratiske SPD ikkje berre har vorte einige om utdanning og asylpolitikk, men òg om handteringa av det veksande talet på ulv på den tyske landsbygda.

– Vi må kontrollere utbreiinga av ulv. Synlege ulvar må kontrollerast effektivt. Dei må takast hand om raskt og om nødvendig skytast og drepast for å hindre at dei blir for vande til menneske, seier ein av forhandlarane i SPD, Olaf Lies.

Ifølgje eit mellombels regjeringsdokument er det folks tryggleik som skal ha den høgste prioriteten.

I 2010 vart det for første gong på fleire år observert ulv i Tyskland. Eit oversyn frå den tyske naturforvaltninga viser at det no er rundt 60 ulveflokkar i landet. Kvar flokk tel i snitt sju dyr.

Dei siste åra har det komme rapportar om at ulven har tatt livet av sau og hjort og andre dyr.

