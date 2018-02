Amazons omsetning auka 38 prosent

utenriks

Summen svarar til nesten 470 milliardar kroner. Resultatet etter skatt vart på 1,9 milliardar dollar – noko som er ny rekord for det amerikanske selskapet.

Kvartalsresultatet, som vart lagt fram torsdag, overgjekk forventningane til analytikarane. Amazon-aksjane steig over 4 prosent etter at tala vart presentert.

Ein kraftig auke i julehandelen på nett og sterk etterspørsel etter Amazons sky-tenester bidrog til omsetningsveksten. Jeff Bezos gav også mykje av æra for framgangen til Alexa, den stemmestyrte assistenten til selskapet.

– Vi hadde svært optimistiske prognosar for Alexa i 2017, og vi overskreid dei med god margin. Vi har nådd eit viktig punkt der andre bedrifter og utviklarar i aukande takt tar i bruk Alexa, seier toppsjefen og legg til at Amazon-kundar som brukar tenesta, kan styre over 4.000 smarthus-einingar med stemma.

Omsetnaden gjorde også eit byks etter at Amazon kjøpte matvarekjeda Whole Foods. Nyleg lanserte netthandelsgiganten ein butikk utan kassaapparat, der kundane les av appen sin når dei går inn i butikken, og så blir det automatisk registrert kva dei plukkar med seg før dei går.

