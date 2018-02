Organisasjonar ber EU og Italia heve Libya-avtale

utenriks

Dei to organisasjonane går til angrep på ein avtale som vart inngått mellom Italia og Libya for eit år sidan med støtte frå EU. Målet med avtalen var å stanse straumen av flyktningar og migrantar som legg ut på den livsfarlege turen over Middelhavet.

– Migrantavtalen med Libya er grunnleggjande feil, og folk lir under forferdelege forhold. Italia må seie opp avtalen med ein gong, seier leiar for Oxfam i Italia Roberto Barbieri.

– Takka vere den tvilsame avtalen blir folk utsette for tortur, vilkårleg arrestasjon, utpressing og utenkelege forhold i interneringssenter, seier Iverna McGowan i Amnesty International.

Italia har tilbode trening og utstyr til den libyske kystvakta for å hjelpe dei å stanse migrantar som prøver å nå Italia. Rundt 20.000 menneske vart stoppa i fjor, opplyser Amnesty. Migrantane blir returnerte til Libya og sett i interneringsleirar, der kvinnene blir utsette for systematiske valdtekter, mens mennene blir brukte til tvangsarbeid, seier Oxfam og viser til kjelder som har vore vitne til dette.

Italienske styresmakter gir avtalen æra for at talet på migrantar som kom over havet, fall med nesten ein tredel til 119.000 i fjor.

