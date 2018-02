Norsk forsvarsindustri kan bli stengde ute frå EU-fond 

utenriks

EU planlegg å bruke 500 millionar euro dei kommande to åra på å finansiere utvikling av nye våpen og anna militært utstyr.

Men slik planen ser ut i dag, er det berre selskap i medlemslanda i EU som får vere med. Det har stressa dei norske selskapa så mykje at utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) valde å setje opp saka som punkt nummer éin på agendaen da ho møtte EU-kommissær Jyrki Katainen i Brussel denne veka.

– Dette betyr mykje for norske selskap, seier Søreide.

Ho håper at Noreg no skal få lov til å bruke EØS-avtalen til å komme seg inn.

Tilkopling gjennom EØS

Industriprogrammet blir ein del av det nye forsvarsfondet til EU, som etter planen skal trappast opp gradvis dei nærmaste åra og vere på minst 1,5 milliardar euro i året etter 2020.

Forsvarsfondet har òg ein forskingsdel, og der har Noreg allereie klart å få ein fot innanfor ved å knyte seg til gjennom EØS-avtalen. Søreides plan er å bruke den same oppskrifta for å sikre Noreg innpass i industridelen av fondet.

– Vi er med som det einaste tredjelandet i forskingsdelen, og det fekk vi til ved hjelp av EØS-avtalen. Så spørsmålet er om vi kan kople oss på industridelen òg gjennom EØS, seier ho.

Ope spørsmål

Katainen seier det framleis er eit ope spørsmål kor EU kjem til å lande. Han går likevel langt i å uttrykkje forståing for den norske uroa.

– Slik forslaget er forma ut no, er det ikkje mogleg å inkludere selskap frå tredjeland. Men eg veit at det er stor interesse i mange av medlemslanda våre for å la selskap frå visse tredjeland delta, seier den finske kommissæren til NTB.

Han understrekar at Noreg har eit tettare forhold til EU enn mange andre.

– Det er tredjeland, og så er det tredjeland. Noreg er éin type tredjeland, seier Katainen.

Sluttforhandlingar i vente

EU-kommisjonen la fram den opphavlege skissa i fjor sommar.

Der foreslo dei at samarbeidsprosjekt der minst tre selskap frå minst to ulike EU-land deltar, skal ha førsteretten til pengepotten. I tillegg må selskapa vere minst 50 prosent eigde av EU-land eller statsborgarar i EU-land for å vere kvalifiserte.

EUs ministerråd og EU-parlamentet er no på veg inn i sluttforhandlingane om korleis det endelege regelverket skal sjå ut. Der håper Noreg på å få inn ei opning for EØS.

Det overordna målet for EU er å få regelverket på plass i år, slik at dei første prosjekta kan starte opp i 2019.

Fransk skepsis

Internt i EU skal særleg franskmennene ha vore skeptiske til å opne dørene for utanforståande. Dei ønskjer å sikre at skattebetalarpengane blir investerte i arbeidsplassar på europeisk jord.

Noreg meiner på si side at EØS-avtalen kan gjere det mogleg å inkludere Noreg utan samtidig å måtte opne døra for alle andre.

Katainen forsikrar om at alle er opptatt av å finne ei løysing.

– Men eg har sett signaturen min på forslaget frå EU-kommisjonen, så offisielt må eg forsvare dette, seier han.

(©NPK)