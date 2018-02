Blodprøve kan oppdage tidleg Alzheimers

utenriks

Forskarane bak studien har oppdaga at eit spesielt protein i blodet markerer når det er i ferd med å samle seg demensplakk i hjernen. Plakket forstyrrar minnefunksjonen i hjernen ved sjukdom.

– At ein blodprøve kan lese hjernekjemien er noko vi har drøymt om lenge, seier professor Bengt Winblad ved Karolinska universitet til Sveriges Radio.

Ein blodprøve vil vere mykje billigare og enklare enn PET-skanning av hjernen og ryggmergsprøvar som blir brukt for å avdekkje Alzheimers i dag.

– Det finst i dag knapt noko legemiddel mot sjukdommen som rammar rundt 7.500 svenskar kvart år, seier Winblad.

I Noreg lir over 77.000 menneske av demens og av desse er rundt 4.000 under 65 år. Alzheimer er den vanlegaste typen demens. Dei vanlegaste symptoma er at hugsen blir dårlegare, ein får problem med språket og vanskar med daglege gjeremål.

I 2017 utvikla norske og amerikanske forskarar ein gentest som kan gi svar på når ein person utviklar Alzheimers. Ifølgje professor Ole A. Andreassen ved Universitetet i Oslo, er testen basert på at spesielle genvariantar avgjer når sjukdommen utviklar seg. Det viser seg at sjukdommen utviklar seg over ein periode på 20 år. Testen kan ganske nøyaktig fortelje når sjukdommen bryt ut.

Generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Folkehelsa gav den gong uttrykk for stor tru på testen.

– No kan vi ha håp om at det blir mogleg å utvikle medisinar, sa ho.

(©NPK)