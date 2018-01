Tre syrarar døme til livsvarig fengsel for Istanbul-terror

utenriks

Tyrkiske styresmakter har skulda IS for å stå bak terrorangrepet, som skjedde i januar for to år sidan. Inga gruppe har likevel hevda å stå bak.

Angrepet skjedde ved Sultanahmet-moskeen i gamlebyen i Istanbul. Det skal ha vore første gongen IS gjekk til åtak på mål i Istanbul. I 2016 blei landet ramma av fleire andre terrorangrep.

I tillegg til at tolv tyskarar blei drepne, blei 15 personar såra, mellom dei nordmannen Jostein Nielsen, som fekk skadar i kneet etter å ha blitt treft av splintar frå bomba.

