Tillerson og Mattis vil ha slutt på krangel i Golfen

Konflikten har gått føre seg i snart åtte månader, og Rex Tillerson og James Mattis seier USA er like bekymra no som då den spente situasjonen oppstod. Dei to statsrådane er vertar for den første runden med sikkerheitsdialog mellom USA og Qatar.

Den politiske konflikten braut ut i juni då Saudi-Arabia, Dei sameinte arabiske emirata, Bahrain og Egypt braut dei diplomatiske banda med Qatar og skulda landet for å støtte og finansiere terror. Også transport- og handelsforbindelsar vart brotne. Qatar har avvist påstandane og kritiserte dei fire andre landa for «kollektiv straff».

Kvartetten har også kravd at Qatar svekkjer banda til Iran, som er ein regional rival for Saudi-Arabia. Også dette har blitt avvist av Qatar, som meiner kravet grip inn suvereniteten til landet.

Alle dei involverte landa er allierte av USA, som har fleire basar i området. US Central Command ligg i Qatar og styrer amerikanske militæroperasjonar i regionen. Tillerson seier situasjonen har «direkte negative konsekvensar, både militært og økonomisk, for dei involverte landa og for USA».

– Vi er bekymra for retorikken og propagandaen som blir brukt i regionen, og som dagleg kjem til uttrykk i arabiske massemedium og sosiale medium, seier den amerikanske utanriksministeren

Mattis seier det er avgjerande at «dei stolte Golf-landa går tilbake til å gi kvarandre gjensidig støtte gjennom ei fredeleg løysing som legg til rette for auka stabilitet og velstand i regionen».

