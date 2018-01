Smuglarar tatt med eitt tonn bjørnelabbar

utenriks

Tollarar i den austlege delen av Russland arresterte gruppa med russiske og kinesiske smuglarar i helga. I tillegg til 870 bjørnelabbar fann tollarane «leivningar frå minst fire sibirske tigrar» i køyretøya til smuglarane, opplyser dyrevernsgruppa Amur Tiger Center. Gruppa seier smuglarane var på veg til Kina då dei vart stoppa.

I Kina er det ein stort marknad for delar frå utryddingstrua og beskytta dyrearter som tigrar, bjørnar, elefantar og nashorn. Dei blir brukte i tradisjonell medisin og er svært ettertrakta trass i at det ikkje finst vitskapeleg bevis for den påståtte verknaden. Kinesiske styresmakter driv kampanjar mot handelen.

– Dyredelane blir ofte transportert i samband med kinesisk nyttår, seier Sergej Amilev, som leier Amur Tiger Center.

Sibirtigeren, også kjent som amurtiger, er det største kattedyret i verda. Dei lever vilt i Kina, Russland og Nord-Korea, og det er berre rundt 350 igjen.

(©NPK)