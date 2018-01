Søreide forsiktig optimist etter Midtausten-møte 

utenriks

– Det er grunn til å vera forsiktig optimist, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) etter møtet i Brussel onsdag.

Noreg og EU tok initiativ til det ekstraordinære møtet i gjevarlandsgruppa etter at USAs president Donald Trump i desember godkjende Jerusalem som Israels hovudstad og varsla at han ville flytta USAs ambassade i Israel dit.

Søreide legg ikkje skjul på at kunngjeringa har gjort situasjonen vanskelegare. Men nettopp dette har gjort det viktig å samla alle partar og spelarar i konflikten rundt same bordet, meiner ho.

Ventar på Trump

Israel og Palestina var begge med på ministernivå, og alle dei viktigaste aktørane var på plass. Søreide meiner deltakarane heldt konstruktive innlegg, og at dei viste vilje til å engasjera seg.

Men det er framleis mykje som må på plass før skikkelege fredssamtalar kan starta opp igjen, strekar ho under.

Elefanten i rommet er den nye fredsplanen for Midtausten som Trump har varsla at han vil koma med. Utan den er det vanskeleg å koma vidare.

– Den er klart viktig, seier Søreide til NTB.

– Vi har klare forventningar til at planen må leggjast fram, og at det må vera ein inkluderande plan og ein plan som partane kan snakka om, seier ho.

Må ha USA med på laget

EUs utanrikssjef Federica Mogherini seier ho verken veit kva planen vil innehalda eller når han vil koma.

– Det som er viktig for oss, er først og fremst at alle forstår at USA er avgjerande for at prosessen skal ha nokon realistiske sjansar til å lykkast. Samtidig må USA forstå at det vil vera vanskeleg å få til noko åleine, seier ho.

Standpunktet til Mogherini er at fleire land bør trekkjast inn i fredssamtalane, mellom anna arabiske land som Jordan og Egypt. Slik NTB forstår det, er tanken er å utvida den såkalla Midtausten-kvartetten, som er sett saman av EU, FN, Russland og USA.

– Ein prosess der den eine eller den andre manglar, vil rett og slett ikkje fungera.

Noreg kan få ny rolle

Mogherini har også føreslegne å trekkja Noreg djupare inn i fredssamtalane. Ho viser til den rolla Noreg allereie har som formannskap for gjevarlandsgruppa, men også til den historiske og symbolske rolla Noreg spelar på grunn av Oslo-prosessen.

– Eg vil seia at Noreg har den internasjonale aksepten og legitimiteten som trengst for å kunna bidra, seier Mogherini.

Søreide svarar på si side forsiktig når ho får spørsmål om i kva grad dette er noko Noreg vil vera interessert i.

– Skulle det bli ei aktuell problemstilling, får vi koma tilbake til det, seier ho.

(©NPK)