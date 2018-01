Millionær presidentkandidat for russiske kommunistar 

utenriks

I tillegg til at han har tent seg rik og blitt millionær på forretningsverksemd, avviser Grudinin også oppsiktsvekkjande nok fleire av dei tradisjonelt grunnleggjande prinsippa til kommunismen, som å forby privat eigarskap av landområde.

57 år gamle Grudinin blir den første nye presidentkandidaten frå dei russiske kommunistane på 14 år, og partiet har ein ambisjon om å fornya seg og tekkjast nye veljargrupper i presidentvalet.

Sjølv om kommunistane i prinsippet er i opposisjon til president Vladimir Putin, har partiet gjennom ei årrekkje i praksis støtta kursen hans.

Alt anna enn ein klar siger for Putin i valet vil vera ein kjempesensasjon, og mange analytikarar peikar på at den største bekymringa til Kreml er at valdeltakinga skal bli låg.

(©NPK)