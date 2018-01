Løkke Rasmussen avviser at det var feil å få ferieopphald i gåve

utenriks

Gåva var eit opphald i sommarhuset til fiskebåtreiaren John Anker Hametner Larsen i Skagen i 2014 til ein verdi av 10.000 kroner, og saka har vekt stor merksemd i Danmark.

– Eg må som alle andre få lov til å ta imot fødselsdagsgåver, seier Løkke. Når ein fyller 50 år, kan ein godt få ei gåve, og slik er reglane, slår han fast.

Løkke seier at han fekk gåva til 50-årsdagen i 2014 mens han var medlem av Folketinget, men først brukte gåva i 2016, då han på nytt hadde blitt statsminister.

– Den gåva eg fekk, fekk eg då eg blei 50 år. Då var eg ikkje statsminister, og eg kunne ikkje vita at eg ville bli det igjen, seier han.

Løkke meiner det er reglane for medlemmer av Folketinget som må gjelda.

Saka har kome for ein dag etter at ein pensjonert embetsmann melde han i samsvar med loven om smørjing. Lova slår fast at det er straffbart for personar i offentleg teneste eller verv å ta imot gåver, og justisdepartementet seier lova også gjeld for folketingsmedlemmer.

– Berre det å ta imot ei gåve er ulovleg. Ein treng ikkje å ha gjort noko til gjengjeld for at det skal reknast som smørjing, seier lektor i strafferett ved Københavns Universitet, Trine Baumbach, til Jyllands-Posten.

Lektor ved Juridisk Institut ved Syddansk Universitet, Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, peikar på at Løkke løyste inn gåva i 2016, på eit tidspunkt då eit fleirtal i Folketinget kravde innstrammingar overfor kvotekongane, som fiskereiaren Hametner blir regna for å vera. Regjeringa til Løkke var imot desse innstrammingane.

