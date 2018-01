Kjente tonar i Trump tale om rikets tilstand

utenriks

Trump opna talen til Kongressen med ei oppsummering av året som har gått, med blant anna orkanar i Florida og Texas og skogbrannar som har herja i Texas.

– Saman har vi stått på sigerens tinder og opplevd smerte i motgang, sa Trump og la til ein beskjed til dei som er ramma av naturkatastrofane:

– Vi er med dykk, og vi skal komme gjennom dette saman.

– Unionen vår står sterkt fordi folket vårt er sterkt, sa Trump i talen som starta ved 21-tida tysdag kveld – klokka 3 natt til onsdag norsk tid.

– Ein amerikansk familie

Det var venta at presidenten ville ta til orde for å samle partia og snakke om framtida som «éin amerikansk familie».

– I kveld rekkjer eg ut ei hand for å samarbeide med medlemmer av begge parti – Demokratane og Republikanarane – for å beskytte våre borgarar, uansett bakgrunn, farge eller tru, sa Trump og bekrefta dermed noko av det som var leke ut på førehand.

– Det er ikkje nok at vi samlast når tragediar rammar. Eg ber om at vi alle set usemje til side, finn fram til eit felles grunnlag og det fellesskapet vi treng for å tene det folket som har valt oss.

– Jobbane kjem tilbake

Eit anna tema som var varsla på førehand var den amerikanske økonomien. Trump skrytte blant anna av å ha gjennomført «dei største skattekutta og reformene i amerikansk historie».

– Dette er ei ny tid for Amerika. Det har aldri vore eit betre tidspunkt for å begynne å leve den amerikanske draumen.

– Vi har fjerna fleire reguleringar i vårt første år ved makta enn noka annan regjering. Vi har gjort slutt på krigen mot amerikansk kraft og mot reint og vakkert kol. Vi eksporterer no kraft til verda, sa Trump. Han snakka også om industriarbeidsplassar, ikkje minst i bilindustrien.

– Mange bilprodusentar byggjer og utvidar sine fabrikkar i USA, noko vi ikkje har opplevd på fleire tiår. Amerikanarar er ikkje vande til slike nyheiter. I årevis har bedrifter og arbeidsplassar forsvunne ut av landet, men no kjem dei tilbake.

Innvandring

Presidenten tok også opp dei fire grunnpilarane i den venta innvandringsreforma. Pakka, som skal opp til debatt i Kongressen, har allereie fått mykje omtale, og hovudpunkta var dermed velkjente både i og utanfor salen.

– Den første pilaren er eit sjenerøst tilbod som kan føre til statsborgarskap for 1,8 millionar ulovlege innvandrarar som vart tatt med hit av foreldra sine. Den andre er fullstendig sikring av grensa med blant anna ein grensemur mot sør. Den tredje er å endre visumlotteriet som gir opphald til folk utan å vurdere kunnskap, nytte og folks sikkerheit. Den fjerde pilaren er å beskytte kjernefamilien og få slutt på kjedeinnvandring.

Det siste omgrepet blir brukt av mange om familieattforeining. Trump seier han vil stramme inn ordninga og avgrense kva familiemedlemmer som blir omfatta. Han vil berre inkludere ektefellar og mindreårige barn.

– Denne reforma er nødvendig, ikkje berre for økonomien vår, men for sikkerheita og framtida vår, sa han.

Iran, Nord-Korea og IS

Trump brukte også tid på kampen mot narkotika og mot gjengkriminalitet. Han uttrykte støtte til iranarars kamp for fridom og fordømde Nord-Koreas undertrykking avsnitt eige folk. Han tok opp att misnøya med den iranske atomavtale og bekymringa for det nordkoreanske atomprogrammet.

Presidenten bad i talen om meir pengar til forsvaret, og han kom inn på kampen mot IS.

– Mykje arbeid står att. Vi vil fortsette vår kamp til IS er nedkjempa.

Patriotisk avslutning

Men talen handla ikkje berre om det som er gjort og det politiske arbeidet som ventar. Trump avslutta med ein patriotisk hyllest til det amerikanske folket og alt dei står for.

– Så lenge vi er stolte av kven vi er og kva vi kjempar for, er det ingenting vi ikkje kan oppnå. Så lenge vi trur på våre verdiar, på våre borgarar og på Gud, kjem vi ikkje til å mislykkast. Familiane vil blomstre, folket vil oppnå velstand og nasjonen vil for alltid vere trygg, sterk, stolt, mektig og fri.

– Takk, og Gud velsigne Amerika.

