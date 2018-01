Fleire arresterte i tysk aksjon mot menneskesmuglarar

utenriks

Rundt 200 politifolk gjennomførte razziaer i leilegheiter og butikkar i Berlin og tre andre delstatar i ein aksjon mot ei større gruppe menneskesmuglarar.

Dei tre mennene som blei arresterte, er mistenkte for å ha frakta migrantar hovudsakleg i lastebilar frå Tsjekkia og Polen, ifølgje føderalt tysk politi.

Smuglinga skal ha gått føre seg sidan august, og migrantane skal først ha blitt transporterte frå Balkan til dei to austeuropeiske landa.

Smuglarane skal ha teke 8.000 euro, om lag 80.000 kroner, i betaling for kvar migrant dei smugla.

Dei tre personane som no er arresterte, er frå høvesvis Tyrkia, Polen og Bulgaria.

To av dei blei arresterte i hovudstaden Berlin, mens den tredje blei arrestert i Bad Muskau, som ligg ved grensa mot Polen.

I november stoppa politiet i Slovakia to lastebilar som var på veg til Tyskland. 79 migrantar og flyktningar frå Iran og Irak var om bord, mellom anna 32 barn under sju år. Dei to tyrkiske sjåførane blei arresterte.

