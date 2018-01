FN har funne 206 selskap som opererer i israelske busetjingar

utenriks

Dei fleste av selskapa er anten israelske eller amerikanske, opplyste FNs menneskerettskontor onsdag. Ingen av selskapa er førebels namngjevne.

Både Israel og USA har prøvd å stoppa offentleggjeringa av lista sidan dei fryktar at selskapa vil bli ramma av ein internasjonal boikott viss namna deira blir kjende. Dei kallar lista ei svarteliste og seier dei ser teikn på den antiisraelske partiskheita i FN.

Ifølgje FN har 64 av selskapa så langt blitt kontakta. Først når alle 206 er kontakta, vil namna til selskapa bli offentleggjort. 143 av selskapa er israelske, 22 amerikanske og dei andre frå 19 andre land, mellom andre Tyskland og Nederland.

Til saman 115 selskap blei fjerna frå prosessen etter at verksemda deira ikkje blei funnen klanderverdig.

Kritiske

Israel og USA har vore svært kritiske til at FNs menneskerettsråd i 2016 vedtok å utarbeida lista. I samsvar med resolusjonen skulle det lagast ein database over selskap som er engasjerte i verksemd i dei ulovlege busetjingane eller til støtte for dei.

FNs menneskerettskontor OHCHR peikar i rapporten sin på at brot på menneskerettane i samband med busetjingane er omfattande og rammar alle deler av palestinsk liv.

Rammar menneskerettane

OHCHR peikar på innskrenkingar av rørslefridomen, religionsfridomen, utdanning og eigedomsretten til land som rammar palestinarane både i Aust-Jerusalem og på Vestbreidda.

– Selskap spelar ei sentral rolle i å fremja busetjingane og å halda dei ved like og utvida dei, skriv OHCHR og ymtar om at dei gjerne kan vurdera om det er mogleg å driva verksemd i dei okkuperte områda på ein måte som respekterer menneskerettane.

– Det er vanskeleg å førestilla seg at desse firmaa følgjer gjeldande retningslinjer og folkeretten, seier OHCHR.

(©NPK)