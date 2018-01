Separatistane tek kontroll over presidentpalasset i Aden

utenriks

Kampane i Aden mellom separatistane som blir støtta av Dei sameinte arabiske emirata og styrkar lojale til president Abed Rabbo Mansour Hadi, som blir støtta av Saudi-Arabia, blei meir intensive natt til tysdag og tysdag.

Tysdag formiddag fortalde ei militærkjelde at presidentpalasset er omringa og at alle som er der inne, er å rekna som gislar. Jemenittiske tryggingskjelder opplyste seinare på dagen at statsminister Ahmed Obeid bin Daghr og fleire andre regjeringsmedlemmer prøver å flykta til Riyadh i Saudi-Arabia, dit president Hadi for lengst har søkt tilflukt.

Begge partar brukar stridsvogner og artilleri, og ifølgje Den internasjonale Røde Kors-komiteen er 36 menneske drepne og 185 skadde dei to siste døgna. Det er ikkje opplyst kor mange sivile det er blant offera.

Blussa opp

Kampane blussa opp i hamnebyen søndag då tilhengjarar av separatistane prøvde å ta seg inn i byen for å vera med på ei massemønstring. Dette utløyste igjen kampar, der separatistane sende inn styrkar for å erobra regjeringsbygningar.

Kampane inne i byen blir karakteriserte som heilt spesielt rå og hemningslause, og det i ein krig som frå før er svært brutal. Lokalsamfunnet er lamma, og folk gøymer seg i kjellarar og bak tjukke vegger mens krigen rasar utanfor.

Oppblussinga av kampane i Aden legg ein ytterlegare dimensjon til ein krig som allereie er ein av dei mest kompliserte og destruktive i verda. Tusenvis av menneske er drepne sidan 2015, og millionar lever på sveltegrensa.

Fånyttes appell

Kampane er så omsynslause at sjølv Saudi-Arabia, som leier ein koalisjon av land som har gripe inn militært på regjeringa si side, ber partane i Aden ta kontakt og vurdera krava til kvarandre.

Denne appellen har etter alt å dømma ikkje hatt nokon verknad. Kampane synest å halda fram med full styrke fleire stader i og rundt byen.

Hadi blei tvinga til å flykta frå hovudstaden Sana for tre år sidan og gjorde Aden til mellombels hovudstad. Han kallar den uventa framrykkinga til separatistane i Aden for «eit kupp».

Separatistane slåst for eit uavhengig Sør-Jemen slik det var før 1990 med den tidlegare britiske kolonien Aden som hovudstad.

Sjølvmordsaksjon

I ei anna hending tysdag blei 14 soldatar drepne i eit sjølvmordsangrep mot ei vegsperring i det sørlege Jemen.

Vegsperringa ved Ataq i Shabwa-provinsen var bemanna av soldatar frå Dei sameinte arabiske emirata, mens sjølvmordsbombaren blir mistenkt for å vera ein islamistisk ekstremist.

Shabwa blir kontrollert av den saudistøtta regjeringa som har vore i kamp med houthi-opprørarane i fleire år. Regjeringa held til i hamnebyen Aden sidan houthiane har kontroll over hovudstaden Sana.

