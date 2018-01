Senatet avviste lovforslag om abort

utenriks

Samtidig inneber avstemminga at republikanarane lykkast i å få ein formell stadfesting av abortsynet til fleire demokratar som har usikre plassar i Senatet. Republikanarane har knappast mogleg fleirtal med 51 av 100 senatorar. 33 av plassane er på val til hausten.

Tre demokratiske senatorar som er på val i konservative statar, stemte for forslaget. Samtidig stemte to republikanarar mot eit forbod. Forslaget fekk 51 stemmer, mot 46. Det måtte ha vore eit fleirtal på 60 stemmer for å vedta forslaget.

Representanthuset vedtok eit identisk forslag i oktober.

(©NPK)