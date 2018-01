Palestinsk tenåring drepen av israelske soldatar

utenriks

Ifølgje det palestinske helsedepartementet blei 16-åringen skoten i hovudet i landsbyen Mughayer nær Ramallah.

– Det er kraftige opptøyar i dette området og brennande dekk og stein blei kasta mot soldatane, seier ei talskvinne for det israelske militæret.

Ho kunne ikkje stadfesta at nokon hadde blitt skotne, men seier at militæret er klar over dødsfallet og etterforskar det.

Ordførar Faraj al-Nasan i Mughayer seier at ungdommane kasta steinar på soldatane, som sat i militære køyretøy, og at dei dermed ikkje var truga, då dei opna eld.

Minst 18 palestinarar og ein israelar er drepne sidan 6. desember, då USAs president Donald Trump sa at han vil godkjenna Jerusalem som Israels hovudstad.

