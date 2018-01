Opposisjonsleiar teken i eid som «president» i Kenya

utenriks

Den alternative innsetjingsseremonien tysdag i ein park i Nairobi blei halden tre månader etter presidentvalet, som Odinga hevdar blei stole frå han.

Riksadvokaten i landet åtvara på førehand om at seremonien ville kunna bli rekna som høgforræderi. Etter seremonien svarte innanriksminister Fred Matiang’i med å erklæra at opposisjonen i National Resistance Movement er ei organisert kriminell gruppe. Organisert kriminalitet kan straffast med inntil ti år i fengsel, strenge bøter og konfiskering av eigendelar.

Men viss Odinga blir arrestert, vil konflikten som herjar landet etter alt å dømma bli endå meir tilspissa.

Tusenvis av tilskodarar

Fleire tusen menneske, alle opposisjonstilhengjarar, var til stades i Uhuru-parken i sentrum av den kenyanske hovudstaden for å få med seg hendinga. Før seremonien starta, blei det meldt at politiet fyrte av tåregass mot dei frammøtte.

Men det blei også meldt at politiet trekte seg tilbake utan forklaring. Samtidig blei vakthaldet halde oppe i slumområda i Nairobi, der mange av tilhengjarane til Odinga bur.

TV-sendingar i svart

På førehand hadde president Uhuru Kenyatta kalla inn fleire redaktørar på teppet og åtvara dei mot å senda direkte frå hendingar. Enkelte trassa forbodet, noko som tysdag formiddag førte til at tre TV-kanalar gjekk i svart.

– Dei er redde, dei vil ikkje at verda skal sjå kva som skjer, kva folk ønskjer, seier ein mann som hadde møtt fram for å sjå seremonien med ein stein i handa.

USA har også åtvara opposisjonsleiaren mot den symbolske eidsavlegginga, som blei halden etter månader med uro. Fleire titals demonstrantar som støttar Odinga, har sidan i haust blitt drepne i samanstøytar med politiet.

Kravde reformer

Odinga, som har prøvd å bli president i Kenya i ei årrekkje, har nekta å godta attvalet av Kenyatta.

Det første valet blei halde 8. august, men sigeren til Kenyatta blei då oppheva av høgsterett, noko som blei sett på som ei historisk avgjerd. 26. oktober blei det halde eit nytt val, men det blei boikotta av Odinga fordi han meinte at lovnaden om valreformer ikkje var oppfylt.

Kenyatta vann dermed valet med 98 prosent av stemmene, mens tilhengjarane til Odinga lét vera å stemme.

Odinga og Kenyatta høyrer til to ulike etniske grupper, og det har lenge vore frykt for at konflikten ville utarta i ein blodig konflikt langs etniske skiljelinjer.

(©NPK)