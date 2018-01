Irland skal halde folkeavstemming om abort

utenriks

– I kveld gav regjeringa sitt formelle samtykke til å halde ei folkeavstemming om abort i slutten av mai, sa Varadkar på ein pressekonferanse i hovudstaden Dublin måndag.

Den nøyaktige datoen blir kunngjort etter at nasjonalforsamlinga har debattert saka. Regjeringa varsla allereie sist haust at den planla ei folkeavstemming i mai eller juni. Statsministeren føler seg trygg på at tidsplanen skal halde.

– Helseministeren har fått klarsignal til å førebu ei folkeavstemming for å endre grunnlova. Dette blir det 36. tillegget til grunnlova, seier Varadkar.

Irland, som har ei stort sett katolsk befolkning, har ei av Europas strengaste abortlover. Abort har alltid vore forbode, og eit grunnlovstillegg frå 1983 fastslår at det skal takast like mykje omsyn til det ufødde barnet som til den gravide. Tre år seinare vart lova endra slik at abort er mogleg dersom mors liv er i fare. Det skjedde etter at ei gravid kvinne døydde etter å ha blitt nekta abort.

I andre tilfelle er det i praksis så godt som umogleg å få innvilga abort. Varadkar, som leier sentrum-høgre-partiet Fine Gael, meiner sjølv at abortlovgjevinga i dag er for streng. Eitt av resultata av dette er at kvart år reiser fleire tusen til utlandet, primært Storbritannia, for å ta abort.

(©NPK)