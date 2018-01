Fredssamtalar på vent i Colombia

utenriks

Etter at det lenge har sett ut til at ein slutt på tiår med væpna konflikt var innan rekkjevidd, er no heile prosessen sett i fare.

– Eg har tatt avgjerda om å utsette den femte runden med forhandlingar som skulle begynt dei nærmaste dagane, ettersom ELN ikkje handlar i tråd med sine ord, seier president Juan Manuel Santos i ei fråsegn. Han har gitt sikkerheitsstyrkane ordre om å opptre «med stor handlekraft» overfor geriljagruppa.

– Dei kjem til å kjempe imot terrorisme med kraft, som om det ikkje var fredsforhandlingar, seier Santos.

Santos’ regjering kom i november 2016 fram til ein fredsavtale med den største geriljagruppa i landet, FARC, men har førebels ikkje oppnådd ein liknande avtale med ELN, som ein reknar med har ein styrke på rundt 1.800 væpna menn og kvinner.

Etter at ein våpenkvileavtale med ELN gjekk ut tidlegare i januar, vart forhandlingane sett på vent, og gruppa tok opp att angrep mot sikkerheitsstyrkar og oljeinstallasjonar. Den colombianske hæren har svart med ein offensiv som har ført til titals døde og arresterte.

(©NPK)