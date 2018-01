Nord-Korea avlyste olympisk oppvising med Sør-Korea

utenriks

Kulturoppvisninga var sett opp til søndag ved Kumgang-fjellet, ein idyllisk stad i Nord-Korea.

Men i ei kunngjering frå forsoningsdepartementet i Seoul gav styresmaktene i Nord-Korea beskjed om at arrangementet var avlyst som på grunn av sørkoreansk presses «fornærmande» omtale av det nordkoreanske folk.

Framsyninga var meint å skulle stadfesta den forsiktige tilnærminga som har skjedd mellom dei to koreanske statane. Nordkoreanske idrettsutøvarar skal vera med i OL, mellom anna skal dei to statane ha eit felles ishockeylag for kvinner. Dette har ikkje skjedd sidan 1991.

Regjeringa i Seoul har blitt kritisert for å ha gjort for mange innrømmingar til regimet i nord, og mange sørkoreanske skøyteløparar fryktar at eit felles lag vil ta frå dei høvet til å koma på pallen.

Kommentatorar seier at avlysinga viser avgrensingane til forsoninga. Dei viser til at Nord-Korea også insisterer på at dei skal feira 70-årsdagen for opprettinga av den nordkoreanske hæren. Dette skal demonstrativt nok skje 8. februar, dagen før opningsseremonien i Seoul.

