Minst fem soldatar drepne i Kabul-angrep

To av angriparane utløyste sjølvmordsvestar ved porten til militærbasen, og to andre vart drepne i skotveksling med soldatar. Ein femte angripar vart arrestert, opplyser ein talsmann for forsvarsdepartementet i landet, Dawlat Waziri.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS tar i ei kunngjering på seg ansvaret for angrepet, som kom to dagar etter at 103 menneske vart drepne i eit Taliban-angrep mot ei vegsperring i Kabul, mange av dei sivile.

IS tok også på seg ansvaret for angrepet mot Intercontinental-hotellet i Kabul 20. januar, der 22 menneske vart drepne og den norske Afghanistan-forskaren Arne Strand fekk alvorlege fall- og røykskadar.

Fem mistenkte er arresterte etter hotellangrepet, mens éin mistenkt har flykta frå landet, opplyser leiaren for den afghanske etterretningstenesta Masoom Stanekzai.

Fire mistenkte er arresterte i samband med angrepet laurdag, ifølgje Stanekzai.

Angrepet måndag var retta mot ein militærbase tett ved Marshal Fahim-militærakademiet, som vart angripe i oktober. 15 rekruttar vart drepne i det angrepet.