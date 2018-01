EU sender britane på gangen 

utenriks

Storbritannia må belaga seg på å venta på gangen saman med Noreg.

Det er klart etter at EUs ministerråd måndag vedtok eit formelt mandat for forhandlingar om ein overgangsperiode etter brexit.

Kravet til EU er at britane i denne perioden skal vera bundne av EU-retten i sin heilskap, men dei får ikkje vera med på å bestemma korleis lovverket skal sjå ut.

Storbritannia må med andre ord ut av dei lovgjevande organa til EU. Britane får heller ikkje vera med i styringa av EUs kontor og byrå.

Ventar vanskelege forhandlingar

Britiske media spår no vanskelege forhandlingar om kor stort innpass Storbritannia skal få.

Bekymringa er primært knytt til lover som blir vedtekne etter at overgangsperioden har starta. Kravet til EU er at også desse må gjelda i Storbritannia.

Det har fått enkelte politikarar til å spørja seg om ikkje Storbritannia i overgangsperioden vil bli redusert til eit reint lydrike for EU.

EUs sjefforhandlar Michel Barnier meiner på si side at britane har seg sjølv å takka. Han strekar under at EU ikkje er nokon meny ein kan velja frå. Skal britane vera med i den indre marknaden, må dei følgja dei same reglane som alle andre.

– Storbritannia tok sjølv avgjerda om å gå ut. Det var deira val. Det var ikkje vi som tok den avgjerda, det var dei, seier Barnier.

Vil ha system for dialog

Storbritannias brexitminister David Davis har allereie gjort det klart at han vil protestera.

– Vi meiner det ikkje er nokon spesielt god demokratisk praksis at eit land berre skal måtta godta utan å ha noko det skulle ha sagt, sa han i ei høyring i Overhuset måndag ettermiddag.

Ifølgje han trengst det ei ordning for å handtera situasjonar der EU vedtek lover som er skadelege for Storbritannia. Oppstår det slike situasjonar, må det finnast eit system for dialog, meiner han.

Davis åtvarar likevel mot å overdriva problemet.

Han viser til at det vanlegvis tek rundt to år frå viktige lovforslag i EU blir lagt fram, til dei trer i kraft. Det betyr i praksis at britane vil ha vore med på å forma ut det meste som trer i kraft før overgangsperioden er over.

Utan stemmerett

I forhandlingsmandatet opnar EU også for at britane «unntaksvis» kan få vera med på møter i ulike komitear, ekspertgrupper og utval der medlemslanda er representerte. Men britane får ikkje stemmerett på møta.

Føresetnaden for slik deltaking er at det dreier seg om spørsmål som vedkjem Storbritannia direkte, eller at britisk deltaking er nødvendig og i EUs interesse. Dette vil bli vurdert frå sak til sak.

NTB er kjend med at britiske diplomatar allereie har vore på besøk på den norske ambassaden i Brussel for å læra meir om korleis det er å vera utanfor.

