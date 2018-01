Trump håpar på større investeringar i USA

utenriks

– Eg er her i dag for å representera interessene til det amerikanske folket, sa Trump, som starta med å ramsa opp kor storarta det ifølgje han sjølv går i USA etter at han sjølv tok over som president.

– Etter år med stagnasjon er det på nytt sterk økonomisk vekst, sa han, trass i at veksten ikkje er merkbart sterkare enn i perioden til forgjengaren Barack Obama.

Deretter tok han opp att påstanden om at skattekutta som nyleg blei vedtekne i USA, er dei største i amerikansk historie. Dette har han ifølgje Washington Post også hevda over 50 gonger tidlegare, sjølv om statistikk frå finansdepartementet i USA viser at det sju gonger tidlegare er vedteke større skattekutt.

Investeringar

– Sidan eg blei valt er tilliten no høgare enn på mange tiår, hevda Trump, som streka under at USA no håpar på større investeringar og meir handel med omverda.

– Det har aldri vore ei betre tid for å investera i USA, sa han.

Trump streka vidare under at handelen må vera «rettferdig»

– Vi kan ikkje ha fri og open handel dersom nokre land utnyttar systemet på kostnad av andre, sa han.

Frihandel

– Vi er tilhengjarar av frihandel, men handelen må vera fri og gjensidig. USA kjem ikkje lenger til å lukka auga for urettferdig økonomisk praksis, sa han, vel vitande om at amerikanarane kjøper langt fleire varer frå utlandet, enn resten av verda kjøper frå USA.

Trump hausta nyleg krass kritikk for å ha innført høg straffetoll på solceller og store vaskemaskiner, mellom anna frå land som Kina, India, Canada og Tyskland.

– Proteksjonisme er ikkje svaret, sa Tysklands statsminister Angela Merkel i ein kommentar i Davos onsdag.

USA først

– Som amerikansk president vil eg alltid setja USA først. Akkurat som leiarane av andre land bør setja landa sine først, sa Trump vidare.

– Men Amerika først betyr ikkje at Amerika skal stå åleine, streka han under.

– Når USA veks, så veks verda. Amerikansk framgang har skapt tallause arbeidsplassar verda rundt, og USAs strev etter å vera framståande, kreativ og nyskapande har ført til viktige oppdagingar som hjelper menneske over alt slik at dei kan leva i meir velstand og med betre helse, sa Trump, som fekk dempa applaus for talen sin.

Bua

Då han etterpå svarte på spørsmål og skulda media for å spreia falske nyheiter, hausta han buing frå salen.

– Det var først då eg blei politikar at eg innsåg kor motbydeleg, kor simpel, kor vondsinna og kor falsk pressa kan vera, sa Trump.

(©NPK)