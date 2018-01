Sverige kan få utvida røykjeforbod

utenriks

Forslaget vart fredag presentert på ein av perrongane på sentralstasjonen i Stockholm, ein stad som også skal bli røykfri. Strandhäll seier at ho trur det er stor støtte blant svenskane for det regjeringa no foreslår.

På spørsmål om kvifor regjeringa ikkje totalforbyr tobakk, svarar sosialministeren at ho tar eitt skritt av gangen. Regjeringa har som mål at Sverige skal vere røykfritt i 2025. Dei nye reglane skal etter planen trå i kraft 1. januar 2019.

Allereie i mars 2016 foreslo eit regjeringsutval at røyking skulle bli forbode på dei nemnde stadane. Utvalet meinte også at e-sigarettar og vasspiper utan nikotin skulle omfattast av forbodet.

Regjeringa skriv i ei pressemelding at rundt 100.000 svenskar vil bli ramma av kreft innan 2040 og at røyking er ein sterkt medverkande årsak. Trass åtvaringar røykjer mange unge skuleelevar, særleg jenter. Rundt 10 prosent av den svenske befolkninga er røykjarar.

(©NPK)