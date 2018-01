Plastsøppel tek livet av korallrev

utenriks

Ifølgje forskarane, som presenterer funna sine i den siste utgåva av tidsskriftet Science, spreier plastavfallet mikrobar som aukar risikoen for ei gruppe sjukdommar som er kjend som kvite syndrom.

Mens ein i korallrev utan plastavfall finn slike sjukdommar i berre 4 prosent av korallane som blir undersøkte, er delen heile 89 prosent i rev som er forureina av plast.

I åra 2011 til 2014 undersøkte forskarane heile 124.000 korallar på over 150 rev, i farvatn utanfor Indonesia, Australia, Myanmar og Thailand.

Avhengige

– Over 275 millionar menneske over heile verda lever mindre enn 30 kilometer frå korallrev og er heilt avhengige av dei for mat, vern, turistinntekter og kulturell verdi, seier Joleah Lamb, som har leidd arbeidet med rapporten.

– Vi kjenner ikkje dei eksakte mekanismane, men plast er ideelt for koloniserande mikroskopiske organismar som kan føra til sjukdommar dersom dei kjem i kontakt med korallar, seier Lamb.

Dersom ein klarer å redusera plastforsøplinga i verdshava, kan ein også hindra spreiing av sjukdom som tek livet av korallar, konkluderer forskarane.

Best i Australia

– Når korallane er smitta, er det logistisk vanskeleg å behandla sjukdommane som oppstår, seier Lamb.

Det største og mest kjende korallrevet i verda, Great Barrier Reef utanfor kysten av Australia, er framleis nokså urørt og har den lågaste konsentrasjonen av plastsøppel av alle som er undersøkt.

Indonesiske korallrev inneheldt i snitt rundt 25 plasteiningar per 100 kvadratmeter, mot 0,4 einingar i australske rev.

