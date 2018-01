Washington «gir opp» Sør-Sudans president

utenriks

Etter investeringar i landet på fleire milliardar dollar sidan Sør-Sudans sjølvstende i 2011, seier FN-ambassadør Nikki Haley at USA no gir opp presidenten i landet.

Ho kritiserer blant anna Salva Kiir for at han ikkje heldt våpenkvileavtalen frå desember, og dermed ikkje tillèt uhindra nødhjelp til millionar av befolkninga. Ho er også kritisk til at han forfremma tre generalar som har FN-sanksjonar mot seg for drap på sivile.

I ein tale til Tryggingsrådet onsdag sa Haley at forsøket på å lette lidingane til befolkninga i Sør-Sudan mislykkast «ikkje trass i Sør-Sudans leiing, men på grunn av den».

FN-ambassadøren skulda også Sør-Sudans leiarar for å «ikkje berre svikte sitt folk, men også forråde dei».

