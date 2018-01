Spanias grunnlovsdomstol avgjer lagnaden til Puigdemont

utenriks

Den tidlegare katalanske leiaren blei avsett av den spanske regjeringa etter det mislykka forsøket til Catalonia på å lausriva seg i fjor.

Puigdemont og fleire andre katalanske leiarar, som er tiltalte for oppvigleri og misbruk av offentlege midlar, flykta til Belgia av frykt for straffeforfølging.

Den spanske regjeringa oppløyste regionforsamlinga i Catalonia og skreiv ut nyval. Koalisjonen som partiet til Puigdemont er ein del av, vann valet. No vil dei på nytt ha han som president.

Spania har slege fast at Puigdemont ikkje kan styra Catalonia frå eksil, og statsminister Mariano Rajoy vil no be grunnlovsdomstolen i landet ta stilling til om han på nytt kan bli president i regionen, opplyser visestatsminister Soraya Saenz de Sanatamaria.

