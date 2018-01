Organisasjonar kritiserer USAs bistandskutt til palestinarane 

utenriks

21 leiande hjelpe- og menneskerettsorganisasjonar, mellom dei Amnesty International og Redd Barna-alliansen, har skrive brev til utanriksminister Rex Tillerson og åtvarar mot at vedtaket til USA om å halde tilbake 500 millionar kroner i støtte til UNRWA vil få «forferdelege konsekvensar».

Amerikansk UD opplyste tysdag at dei heller ikkje vil oppfylla lovnaden dei gav i desember, om å bidra med nærmare 350 millionar kroner i ekstraordinær matvarehjelp til sivilbefolkninga på Vestbreidda og Gazastripa.

– Vi er djupt bekymra over dei humanitære konsekvensane dette vedtaket kjem til å få for livsnødvendig støtte til barn, kvinner og menn i Jordan, Libanon, Syria og på Vestbreidda og Gazastripa, heiter det i brevet frå organisasjonane.

– Manglande respekt

Trump kom torsdag til Davos for å vera med på Økonomiforumet (WEF), og den første han gjekk i møte med, var Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Før møtet kommenterte han bistandskuttet til dei palestinske flyktningane.

– Dei viste oss manglande respekt då dei i sist veke ikkje ville tillata at den flotte visepresidenten vår besøkte dei, sa Trump.

Trumps godkjenning av Jerusalem som Israels hovudstad i desember, trass i at Aust-Jerusalem ifølgje FN er ulovleg okkupert, fekk den palestinske presidenten Mahmoud Abbas til å avlyse eit planlagt besøk av Mike Pence.

– Vi gjev dei hundrevis av millionar. Dei får ikkje pengar dersom dei ikkje set seg ned og forhandlar om fred, la Trump til.

Alarmert

– Vi er særleg alarmert over at denne avgjerda om å halda tilbake humanitærhjelp til sivile ikkje byggjer på ei vurdering av behov, men at den er meint å straffa palestinske politiske leiarar og tvinga dei til å koma med innrømmingar, heiter det i brevet frå organisasjonane.

Rundt 5,3 millionar palestinarar lever i dag som flyktningar. USA har vore den største bidragsytaren til UNRWA sidan 1949. Vedtaket til USA om å kutta bistanden har hausta sterk kritikk og åtvaringar frå ei rekkje hald.

– Det påverkar den regionale tryggingssituasjonen på eit tidspunkt der Midtausten står overfor stor risiko og fleire truslar, spesielt faren for ytterlegare radikalisering, åtvarar UNRWAs leiar Pierre Krähenbühl.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fryktar også følgjene og tok opp saka under besøket sitt i Washington tidlegare i månaden.

– Eg er svært bekymra for dei humanitære konsekvensane av at UNRWA blir underfinansiert, sa ho tysdag.

(©NPK)