Trump har invitert Macron til Det kvite hus

utenriks

Det blir det første offisielle statsbesøket mellom dei to presidentane sidan Trump overtok som president i fjor.

Presidentane møttest for første gong under NATO-møtet i Brussel i mai. Handhelsinga mellom dei vart då lagt merke til verda over etter at Macron klemde Trumps hand så lenge at knokane til den amerikanske presidenten vart kvite.

Etterpå kalla Macron handtrykket «sanningas augneblink» og sa at det var eit signal om at Trump ikkje bør vente seg innrømmingar.

Det er ikkje fastsett når Frankrikes president skal besøkje Trump, men møtet vil finne stad ein gong i år.

(©NPK)