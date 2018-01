Stadig fleire flyktar frå vulkan på Filippinane

utenriks

Fjellet spydde ut lava og oskeskyer minst fire gonger onsdag. Oskeskyene strekte seg opptil 3 kilometer opp frå krateret.

Taket på evakuerte har auka til over 74.000, og mange av dei er plasserte i mellombelse bustader som er etablert i ni forskjellige byar.

Så langt er det ikkje komme meldingar om personskadar. Både lokale landsbybuarar og turistar skal derimot ha prøvd å snike seg inn i dei avsperra områda rundt vulkanen.

Landsbybuarane vil sjekke korleis det går med bustadene og gardane sine, medan turistane vil sjå nærmare på det spektakulære utbrotet. Politifolk er utplasserte for å hindre folk i å ta seg forbi sperringane.

Dei som måtte klare å komme seg inn i dei avsperra områda, risikerer å sette seg sjølv i stor fare. Såkalla pyroklastiske straumar – partiklar og ekstremt varme gassar som kan kremere nær sagt alt på sin veg – har nokre stader strekt seg 5 kilometer ut frå krateret.

Mayon begynte å vise teikn til uro for to veker sidan, og styresmaktene fryktar at vulkan-krisa kan vare i fleire månader.

