IS seier dei står bak Redd Barna-angrep i Afghanistan

SITE er ein amerikansk nettstad som overvakar IS og andre ytterleggåande islamistgrupper. IS seier via sitt propagandaorgan Amaq at ei bilbombe og tre etterfølgjande angrep var retta mot britiske og svenske organisasjonar, og den afghanske regjeringa.

Angrepet starta i 9-tida onsdag morgon, og over sju timar seinare opplyser Redd Barna at angrepet ikkje er over. Så langt har provinsmyndigheitene bekrefta at to personar er drepne og 14 såra, i tillegg til to av gjerningspersonane.

Den afghanske islamistrørsla Talibans talsmann var tidleg ute med å avvise at hans gruppe stod bak.

