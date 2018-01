Dansk fotograf og svensk film med i kappløpet om Oscar-statuett

utenriks

Med nominasjonar i 13 kategoriar toppar Guillermo Del Toros "The Shape of Water" den gjeve lista i forkant av Oscar-utdelinga 4. mars.

Filmen er blant anna nominert i til den kanskje aller gjævaste prisen, beste film, saman med "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Lady Bird", "Get Out", "The Post", "Dunkirk", "Call Me By Your Name" og "Phantom Thread".

Dansk filmfotograf

"The Shape of Water" er også nominert i kategorien beste fotografering. Den danske filmfotografen Dan Lausten er oppglødd:

– Det er enormt tilfredsstillande å bli nominert for noko ein er stolt av. Og "The Shape of Water" er på alle måtar eit meisterverk, seier Lausten til Ritzau.

Den 63 år gamle danske fotografen konkurrerer med "Blade Runner 2049", "Darkest Hour", "Dunkirk" og "Mudbound" om Oscar for beste filmfotografi.

"The Shape of Water" er den tredje filmen han har laga saman med Guillermo Del Toros.

Manus og hovudrolle

"The Shape of Water" handlar om den stumme kvinna Eliza Esposito (Sally Hawkins), som arbeider i eit avsidesliggjande statleg amerikansk laboratorium der ho forelskar seg i ein monsterliknande skapning som gøymer seg der.

I tillegg til beste film er Del Toro sjølv nominert til prisen for beste regissør, medan hovudrolleinnehavar Sally Hawkins er nominert til beste kvinnelege hovudrolle. Filmen er også nominert i kategorien beste originalmanus, og skodespelar Richard Jenkins er nominert til beste mannlege birolle i samband med filmen.

Svensk framandspråkleg

Noreg er indirekte representert i kampen om ein Oscar-statuett gjennom Gunhild Enger som er medansvarleg for castingarbeidet på "The Square".

Svenske Ruben Östlunds film har frå før stukke av med fjorårets Gullpalme i Cannes, før den tysdag blei Oscar-nominert kategorien for beste ikkje-engelskspråklege film.

På førehand hadde Enger sterk tru på at filmen ville bli nominert til endå ein pris. "The Square" utspelar seg i kunstverda og kretsar omkring ein kunstinstallasjon i Stockholm, "Rutan", med temaet tillit.

Også her er Danmark med i konkurransen, representert ved hovudrolleinnehavar Claes Bang.

Dei andre nominerte i kategorien er chilenske "A Fantastic Woman", libanesiske "The Insult", russiske "Loveless" og ungarske "On Body and Soul".

Kort dokumentar

Mari Bakke-Riises "Kayayo" var ein av elleve kortdokumentarar som var med i semifinaleheatet. Dette er første gong ein norsk film var med på kortlista for beste dokumentar kortfilm. Men då nominasjonane blei kunngjort tysdag, var "Kayayo" ikkje på lista.

Det var derimot "De siste menn i Aleppo" som handlar om redningstenesta Dei kvite hjelmane i den krigsherja syriske byen Aleppo. Filmen er ein syrisk-dansk-tysk samproduksjon, med syriske Faras Fayyad som instruktør og danske Steen Johannessen som medinstruktør.

Stopp for «Thelma»

Heller ikkje den norske komponisten Ola Fløttum og Joachim Triers film «Thelma» nådde opp tysdag. Filmen blei i desember kortlista i kategorien for filmmusikk – «Best original Score». Fløttum sa da at han var stolt over i det heile tatt å bli nemnt.

– Det er heilt fantastisk og ein stor anerkjenning. Det er heilt sprøtt å vere nemnt i same liste som fleire store komponistar. Spesielt sidan eg lagar filmmusikk som ikkje er så utovervendt, sa Fløttum til Aftenposten.

Musikken til "Thelma" var ein av 141 som konkurrerte om i alt fem nominasjonar i kategorien. Dei som til slutt stakk av med nominasjonane var "Dunkirk", "Phantom Thread", "The Shape of Water", "Star Wars: Last Jedi" og "Three Billboards Outside Ebbing Missouri".

