Tysk sjukepleiar tiltalt for 97 drap

Tiltalen kjem ikkje som noka overrasking. Påtalemakta sa allereie i november at pleiaren Niels Högel kunne ha tatt livet av så mange som 100 pasientar i alt.

Högel arbeidde ved to sjukehus i det nordvestlege Tyskland i periodane 1999–2002 og 2003–2005. Han vart i 2015 funnen skuldig i to drap og to drapsforsøk i Delmenhorst og fekk ein dom på livsvarig fengsel.

Under rettssaka sa Högel at han med vilje utløyste hjarteinfarkt på rundt 90 pasientar for å oppleve følelsen av å redde dei. Han sa også at han hadde tatt livet av pasientar i Oldenburg.

Desse uttalane førte til ny toksikologisk gransking av ei rad pasientar som hadde døydd ved dei to sjukehusa. Funna førte så til ein utvida tiltale om 97 drap.

