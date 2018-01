Irak held val 12. mai

utenriks

Sunnimuslimane vil vente til dei om lag 3 millionar internflyktningane i landet også kan delta. Dette er menneske som vart drivne på flukt under kampen mot den ytterleggåande islamistgruppa IS.

Nasjonalforsamlinga er djupt splitta langs religiøse skiljelinjer. Regjeringa er sjiastyrt, og det er eit fleirtal av sjiamuslimar i befolkninga. Men sunnimuslimane utgjer eit stort mindretal.

Parlamentet har i lengre tid vist seg ut av stand til å komme opp med ein dato for nyval, og Høgsterett har no slått fast at noka utsetting ut over 12. mai ikkje vil bli godkjent.

Valet vil bli det fjerde i rekkja sidan USA invaderte landet og Saddam Hussein vart styrta i 2003.

(©NPK)