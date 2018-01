FN ber om krisehjelp til palestinske flyktningar etter USA-kutt

utenriks

UNRWAs generalsekretær, Pierre Krahenbuhl, kallar USAs avgjerd som eit lyn frå klar himmel og svært skadeleg. FN-organisasjonen sørgjer for utdanning, helsestell og andre velferdstenester for over fem millionar flyktningar i heile Midtausten-regionen.

Rundt to tredelar av dei to millionar menneska som bur på Gazastripa, er avhengige av hjelp frå UNRWA.

FN prøver no på sitt mest innstendige å skaffe til vegar 500 millionar dollar for å sørgje for at kjerneverksemda til UNRWA ikkje blir råka av avgjerder som kan komme i tida framover.

USA, UNRWAs største enkeltdonor, held tilbake ei innbetaling på 65 millionar dollar.

(©NPK)