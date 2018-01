Budsjettavstemming utsett i USA

utenriks

Ifølgje amerikanske medium er avstemminga utsett til klokka 12 lokal tid, det vil seie klokka 18 norsk tid. Den skulle eigentleg ha funne stad klokka 1 natt til måndag.

– Vi har enno ikkje komme til semje om ein avtale, seier leiaren for demokratane i Senatet, Chuck Schumer.

Laurdag måtte fleire offentlege etatar stengje etter at Senatet stemte ned eit forslag om å fortsette finansieringa fram til midten av februar. Når arbeidsdagen begynner måndag, blir situasjonen meir dramatisk når hundretusenar av statstilsette må bli heime utan lønn.

– La oss slutte å gjere den amerikanske befolkninga til offer og komme oss tilbake for å jobbe, sa leiaren for republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, like etter at utsettinga var eit faktum. Nedstenginga har kasta ein lang og mørk skugge over årsdagen for innsettinga av Donald Trump som president, og er eit talande vitnesbyrd om det djupe gapet som har vakse fram mellom Demokratane og Republikanarane.

(©NPK)