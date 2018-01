Ti syrarar fraus i hel under flukt til Libanon 

utenriks

– Dei døde av kulden. Det var to barn, seks kvinner og to menn, seier operasjonsleiar i det libanesiske sivilforsvaret, Georges Abou Moussa, fredag.

Lika vart henta av libanesiske soldatar og redningsarbeidarar.

Militæret skriv i ei fråsegn at dei fekk eit tips fredag morgon om at ei gruppe syriske flyktningar hadde blitt fanga i eit snøvêr idet dei prøvde å krysse eit fjellparti på grensa mellom dei to landa.

I alt var det 15 personar i gruppa, av dei seks vart funne i live, men ein av dei døydde seinare på sjukehus som følgje av forfrysing.

Militæret opplyser også at to syrarar er arresterte. Dei er mistenkte for å ha vore innblanda i forsøket på å smugle folk over grensa.

