Italiensk politi kan fjerne «falske nyheiter"

Den nye ordninga vart presentert denne veka, i forkant av valet i Italia som skal haldast 4. mars.

Ved å fylle ut eit skjema på nett kan italienarar be ekspertar i politiet om å bekrefte eller avkrefte innhaldet i nyheitsartiklar.

Blir konklusjonen at det er snakk om «falske nyheiter» og uriktige opplysningar, kan politiet sende ut ei offisiell fråsegn om saka. I ytste konsekvens kan nyheiter bli fjerna frå nettsider.

– Dette er eit fullstendig transparent og legitimt verktøy, seier innanriksminister Marco Minniti.

Politisjef Franco Gabrielli forsikrar at ytringsfridomen ikkje er i fare og at politiet ikkje skal bli ein «big brother».

Det venstreorienterte partiet Leu er likevel skeptisk til tiltaket.

– Eg lurer på i kva demokratiske land det er mogleg å gi politiet makt til å avgjere på eiga hand kva som er sant eller ikkje, seier Leu-politikar Giovanni Paglia.

Regjeringspartiet PD har ofte skulda den populistiske Femstjernersrørsla og det sterkt høgreorienterte og separatistiske partiet Lega Nord for å spreie falske nyheiter på sosiale medium. I tillegg har det versert påstandar om at Russland spreier falske nyheiter for å hjelpe desse to partia.

